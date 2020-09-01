Антон Миранчук: Уверен у Леши все сложится хорошо в «Аталанте». Еще не осознаю до конца, что он ушел

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук поделился мнением по поводу перехода своего брата Алексея в итальянскую «Аталанту».

«Советы в такой ситуации тяжело давать, – рассказал Антон в интервью для YouTube канала сборная России. – Естественно, мы общаемся, и я понимал, что у него есть желание играть за границей, и есть предложение. Разговаривали, обсуждали эти моменты.

«Аталанта» – это топ-клуб. Сейчас выходит на новый уровень. Для него это очень хорошее предложение. Верю, что он там раскроется и покажет себя с наилучшей стороны.

Леша – профессионал и очень хороший игрок. Уверен, что он впишется в игру новой команды. Знаю, что их тренер любит атлетичный футбол, и там много работы на физику. Тем лучше для Алексея. Уверен, что все сложится хорошо.

Наверное, я еще не осознаю до конца, что вернусь в раздевалку, и больше не будет близкого человека рядом. Это не просто, но это футбол, и мы были готовы к этому. Уверен, что мы еще увидимся на футбольном поле.