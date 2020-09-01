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01 сентября 18:00
автор: Виктор Шарафудинов

Антон Миранчук: Уверен у Леши все сложится хорошо в «Аталанте». Еще не осознаю до конца, что он ушел

Алексей Миранчук перешел в клуб из Бергамо за 14,5 миллионов евро.

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук поделился мнением по поводу перехода своего брата Алексея в итальянскую «Аталанту».

«Советы в такой ситуации тяжело давать, – рассказал Антон в интервью для YouTube канала сборная России. – Естественно, мы общаемся, и я понимал, что у него есть желание играть за границей, и есть предложение. Разговаривали, обсуждали эти моменты.

«Аталанта» – это топ-клуб. Сейчас выходит на новый уровень. Для него это очень хорошее предложение. Верю, что он там раскроется и покажет себя с наилучшей стороны.

Леша – профессионал и очень хороший игрок. Уверен, что он впишется в игру новой команды. Знаю, что их тренер любит атлетичный футбол, и там много работы на физику. Тем лучше для Алексея. Уверен, что все сложится хорошо.

Наверное, я еще не осознаю до конца, что вернусь в раздевалку, и больше не будет близкого человека рядом. Это не просто, но это футбол, и мы были готовы к этому. Уверен, что мы еще увидимся на футбольном поле.

Стану ли я лидером «Локомотива»? Я не хочу ничего загадывать и делать прогнозы. Буду отдаваться на сто процентов. Буду делать то, что от меня зависит. Время покажет. Футбол покажет».

Алексей Миранчук дебютировал в составе «Локомотива» в 2013 году. За семь лет он сыграл за железнодорожников 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 результативных передач.

Контракт 24-летнего полузащитника с «Аталантой» рассчитан на пять лет.

источник: РФС
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