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01 сентября 18:29
автор: Владислав Корегин

«Ньюкасл» и «Астон Вилла» хотят приобрести форварда «Борнмута» Уилсона

Нападающий «Борнмута» Каллум Уилсон может покинуть команду в летнее межсезонье.

По информации Sky Sports, 28-летний футболист заинтересовал два клуба АПЛ – «Ньюкасл» и «Астон Вилла».

Сообщается, что игрок планирует продолжит выступления в высшем дивизионе Англии – по итогам минувшего сезона «Борнмут» вылетел в Чемпионшип.

Также нападающий входит в сферу интересов «Тоттенхэма» и «Фулхэма».

Уилсон выступает за «Борнмут» с июля 2014 года. В минувшем сезоне он отыграл 39 матчей, забил девять голов и отдал три ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 20 миллионов евро.

источник: Sky Sports
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