«Ньюкасл» и «Астон Вилла» хотят приобрести форварда «Борнмута» Уилсона

По информации Sky Sports, 28-летний футболист заинтересовал два клуба АПЛ – «Ньюкасл» и «Астон Вилла».
Сообщается, что игрок планирует продолжит выступления в высшем дивизионе Англии – по итогам минувшего сезона «Борнмут» вылетел в Чемпионшип.
Также нападающий входит в сферу интересов «Тоттенхэма» и «Фулхэма».
Уилсон выступает за «Борнмут» с июля 2014 года. В минувшем сезоне он отыграл 39 матчей, забил девять голов и отдал три ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2023-го.
Портал Transfermarkt оценивает форварда в 20 миллионов евро.