Источник: Лесовой перейдет в «Динамо»

По информации источника, руководство бело-голубых собирается выкупить трансфер 22-летнего россиянина и заключить с ним долгосрочный контракт.
Сумма сделки пока не сообщается.
Напомним, что этим летом «Арсенал» выкупил Лесового у «Зенита» за 600 тысяч евро. В составе тульского клуба игрок принял участие в 54 матчах, забил семь голов и отдал пять ассистов. Его действующее соглашение рассчитано до конца июня 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,8 миллионов евро.
источник: «Советский спорт»