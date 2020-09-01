Главного тренера «Краснодара» Мусаева дисквалифицировали на один матч

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дисквалифицирован на один матч за то, что аплодировал арбитру Сергею Карасеву после домашней игры против «Ростова» (1:1).

Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц:

«Мусаев принял участие в заседании. Мы получили дополнительный рапорт от Карасева. В соответствии с правилами игры Карасев показал красную карточку, в рапорте объяснил, почему. Карасев написал, что Мусаев не использовал ненормативную лексику и оскорбительных выражений. По словам Карасева, приблизившись с ним, Мусаев выразил недовольство судьи словами и жестом. А именно – аплодисментами. Мы учли, что нет квалифицирующих признаков. Поэтому решили ограничиться одной игрой дисквалификации, которая следует автоматически при предъявлении красной карточки.

Мусаев в рамках заседания признал, что не стоило в такой форме общаться с судьей».

30 августа «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью 1:1. В рамках седьмого тура (ориентировочно 13 сентября) команда Мусаева на выезде сыграет с волгоградским «Ротором».