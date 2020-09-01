«ПСЖ» рассчитывает подписать Шкриньяра

Как сообщает Calcio Mercato, 25-летнего игрока намерен приобрести «Пари Сен-Жермен».

Отмечается, что руководство итальянского клуба готово продать своего игрока после того, как другой защитник «нерадзурри» Диего Годин выиграл борьбу у словака место в основном составе и продемонстрировал отличную игру в концовке сезона.

Таким образом, Шкриньяр станет заменой Тиаго Силвы в парижской команде. Также футболистом продолжает интересоваться «Тоттенхэм».

Шкриньяр перешел в «Интер» в июле 2017 года из «Сампдории». В минувшем сезоне центральный защитник сыграл в 42 матчах и сделал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.