Френки Де Йонг: Если Месси уйдет, это станет огромным ударом для «Барселоны». В клубе хаос

Френки Де Йонг в интервью для телеканала Fox Sports поделился своим мнением о ситуации в «Барселоне» и возможном уходе Лионеля Месси.

«В «Барселоне» царит хаос, – заявил Де Йонг. – Я не говорил с Месси о его уходе, поэтому не знаю ситуацию целиком. Если он уйдет, это станет огромным ударом для команды и клуба. Когда я вернусь после международных матчей, то узнаю, что произошло в клубе.

Конечно, я буду следить за тем, что творится. Даже если я не захочу следить, мне все равно придется. Месси все еще остается в командном чате. Но у нас не настолько близкие отношения, чтобы я звонил ему и спрашивал, как дела.

Мой первый сезон в «Барселоне»? Ни чемпионства, ни успеха в Лиге чемпионов, уволили двух тренеров… Но в отпуске я стараюсь не думать об этом».

Де Йонг во время своего первого сезона в составе «Барселоны» сыграл 42 матча, забив два мяча и сделав четыре голевые передачи.