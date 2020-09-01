Защитник «Шахтера» Матвиенко согласился перейти в «Лидс»

По информации Todofichajes, 24-летний украинец готов продолжить карьеру в «Лидсе». Отмечается, что в данный момент между командами не достигнуто какой-либо договоренности, однако «горняки» не против продать своего футболиста.

Ранее защитник был близок к переходу в «Наполи», но в последний момент неаполитанцы остановили свой выбор на игроке «Арсенала» Сократисе Папастатопулосе.

Матвиенко выступает за «Шахтер» с июля 2017 года. Вместе с командой он трижды становился чемпионом Украины. В общей сложности он провел за донецкий клуб 81 матч, забил четыре гола и отдал три ассиста.

В составе сборной Украины игрок провел 26 поединков. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.