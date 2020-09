«Интер» отказал «Баварии» в трансфере Перишича за 12 млн евро

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, руководство «нерадзурри» хочет получить за 31-летнего хорвата 15 миллионов евро – мюнхенцы предложили на три миллиона меньше.

Тем не менее, победитель Лиги Чемпионов-2020 намерен сохранить игрока в клубе и готов продолжить переговоры.

В минувшем сезоне на счету Перишича 35 проведенных матчей, в которых он отметился восемью голами и десятью ассистами.

Bayern Münich have offered €12m for Ivan Perisic. Inter will not accept any bid for less than €15m. Talks on. Hansi Flick wants him back. 🔵 @SkySport #Inter #Bayern #transfers