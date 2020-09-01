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01 сентября 21:08
автор: Владислав Корегин

«Интер» отказал «Баварии» в трансфере Перишича за 12 млн евро

«Бавария» продолжает переговоры по выкупу контракта полузащитника Ивана Перишича, арендованного прошлым летом у «Интера».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, руководство «нерадзурри» хочет получить за 31-летнего хорвата 15 миллионов евро – мюнхенцы предложили на три миллиона меньше.

Тем не менее, победитель Лиги Чемпионов-2020 намерен сохранить игрока в клубе и готов продолжить переговоры.

В минувшем сезоне на счету Перишича 35 проведенных матчей, в которых он отметился восемью голами и десятью ассистами.

источник: «Советский спорт»
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