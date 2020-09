«Уотфорд» арендовал 36-летнего форварда «Брайтона» Мюррея

36-летний англичанин был арендован клубом на один сезон.

Мюррей перешел в «Брайтон» в январе 2008 года из «Рочдейла», проведя в клубе три года. В 2016 году он вновь оказался в составе «чаек». Игрок забил 111 голов и сделал 20 результативных передач в 285 матчах.

В минувшем сезоне форвард забил два гола и отдал один ассист в 24 матчах. Его команда финишировала на 15-м месте в АПЛ, набрав 41 очко.

We are delighted to confirm the signing of Glenn Murray on a season-long loan deal from @OfficialBHAFC 🙌