«Лестер» близок к завершению сделки по защитнику «Аталанты» Кастаню

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, руководство «лис» заплатит за переход 24-летнего игрока около 25 миллионов евро.

В свою очередь клуб из Бергамо подпишет на место бельгийца защитника «Ромы» Рика Карсдорпа – речь идет о годичной аренде.

Кастань перешел в «Аталанту» в июле 2017 года. С тех пор он провел за команду 96 матчей, забил восемь голов и отдал десять ассистов.

За сборную Бельгии защитник отыграл семь игр, отличившись двумя забитыми мячами.

Leicester are in advanced talks with Atalanta to sign Timothy Castagne. Price tag around €25m. The Belgian right back is ready to join Premier League. 🔵 @SkySport #LCFC #Castagne #transfers