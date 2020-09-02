«ПСЖ» готов заплатить за Бельерина 28 млн евро

Согласно информации The Guardian, руководство парижской команды предложило за 25-летнего испанца 28 миллионов евро плюс пять миллионов в виде различных бонусов.

Несмотря на то, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета хотел бы оставить игрока в составе, клуб готов рассмотреть предложения по футболисту.

Бельерин выступает за лондонцев с июля 2014 года. За это время он принял участие в 205 матчах, забил восемь голов и отдал 25 ассистов. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 миллиона евро.