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02 сентября 01:30
автор: Владислав Корегин

«ПСЖ» готов заплатить за Бельерина 28 млн евро

Правый защитник «Арсенала» Эктор Бельерин, вероятнее всего, продолжит карьеру в «ПСЖ».

Согласно информации The Guardian, руководство парижской команды предложило за 25-летнего испанца 28 миллионов евро плюс пять миллионов в виде различных бонусов.

Несмотря на то, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета хотел бы оставить игрока в составе, клуб готов рассмотреть предложения по футболисту.

Бельерин выступает за лондонцев с июля 2014 года. За это время он принял участие в 205 матчах, забил восемь голов и отдал 25 ассистов. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 миллиона евро.

источник: The Guardian
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