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02 сентября 07:59

Суарес согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес близок к переходу в итальянскую команду.

По информации Football Italia, уругвайский нападающий перейдет пополнит состав «Ювентуса» на правах свободного агента, так как ведет переговоры с Барселоной о досрочном расторжении контракта, который истекает в июне 2021 года.

Одновременно с этим, отмечает издание, переговоры о досрочном расторжении контракта с туринской командой ведет аргентинский нападающий Гонсало Игуаин.

Добавим, что в прошлом сезоне Суарес провел 36 матчей за «Барселону», записав на свой счет 21 гол и 12 результативных передач.

источник: Football Italia
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