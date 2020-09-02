Суарес согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»

По информации Football Italia, уругвайский нападающий перейдет пополнит состав «Ювентуса» на правах свободного агента, так как ведет переговоры с Барселоной о досрочном расторжении контракта, который истекает в июне 2021 года.

Одновременно с этим, отмечает издание, переговоры о досрочном расторжении контракта с туринской командой ведет аргентинский нападающий Гонсало Игуаин.

Добавим, что в прошлом сезоне Суарес провел 36 матчей за «Барселону», записав на свой счет 21 гол и 12 результативных передач.