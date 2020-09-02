Виктор Фонт: Следует сосредоточиться на том, чтобы сделать переход Месси максимально безболезненным

- Это надежда, верно? Пока все не закончится, всегда есть надежда. И поэтому я действительно надеюсь, что решение можно изменить. Однако это маловероятно, и потому, следует сосредоточиться на том, чтобы сделать этот переход максимально безболезненным. Необходимо попытаться сохранить связь между Месси и «Барселоной», так мы могли бы обеспечить продолжение отношений в будущем, - передает слова Фонта Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали о том, что «Манчестер Сити» готов предложить «Барселоне» трех футболистов - защитника Эрика Гарсию, полузащитника Бернарду Силву и нападающего Габриэла Жезуса, а также 100 миллионов евро. Позже появилась информация, что аргентинец уже согласовал с английским клубом условия личного контракта.