РФС и сборная России поздравили Черчесова с днем рождения

Российский футбольный союз на официальном сайте поздравил главного тренера сборной России с днем рождения.

Вот, что сказано в сообщении:

«Коллектив Российского футбольного союза, а также национальная сборная России поздравляют Станислава Саламовича с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успешного выступления команды в ближайших турнирах – Лиге наций УЕФА и Чемпионате Европы!»

Черчесов работает со сборной России с 16 августа 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира в 2018-м, а также пробилась в финальную часть Евро-2020.

3 сентября российская сборная стартует в Лиге наций УЕФА домашним матчем против Сербии.