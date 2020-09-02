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02 сентября 10:12
автор: Виктор Шарафудинов

РФС и сборная России поздравили Черчесова с днем рождения

Сегодня главному тренеру национальной команды исполнилось 57 лет.

Российский футбольный союз на официальном сайте поздравил главного тренера сборной России с днем рождения.

Вот, что сказано в сообщении:

«Коллектив Российского футбольного союза, а также национальная сборная России поздравляют Станислава Саламовича с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успешного выступления команды в ближайших турнирах – Лиге наций УЕФА и Чемпионате Европы!»

Черчесов работает со сборной России с 16 августа 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира в 2018-м, а также пробилась в финальную часть Евро-2020.

3 сентября российская сборная стартует в Лиге наций УЕФА домашним матчем против Сербии.

источник: РФС
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РФС и сборная России поздравили Черчесова с днем рождения
Сегодня главному тренеру национальной команды исполнилось 57 лет.
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