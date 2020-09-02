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02 сентября 10:42
автор: Виктор Шарафудинов

«Эвертон» и Хамес Родригес согласовали трехлетний контракт

Трансфер колумбийца обойдется ливерпульскому клубу в 25 миллионов евро.

The Telegraph сообщает, что «Эвертон» в ближайшее время объявит о трансфере 29-летнего колумбийского атакующего полузащитника Хамеса Родригеса.

Ливерпульский клуб уже согласовал с футболистом условия трехлетнего контракта, а «Реал» получит за переход 25 миллионов евро.

«Реал» приобрел Родригеса в 2014 году у «Монако» за 75 миллионов евро, когда нынешний главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти работал в Королевском клубе.

С 2017 по 2019 годы Хамес выступал за «Баварию» на правах аренды. В минувшем сезоне после возвращения в Мадрид колумбиец сыграл за команду Зинедина Зидана лишь 14 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав две результативные передачи.

источник: The Telegraph
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«Эвертон» и Хамес Родригес согласовали трехлетний контракт
Трансфер колумбийца обойдется ливерпульскому клубу в 25 миллионов евро.
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