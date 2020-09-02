«Монако» объявил о переходе Фолланда из «Байера»

Немецкий нападающий Кевин Фолланд перешел из леверкузенского «Байера» в «Монако». Об этом клуб, за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, объявил на своем официальном сайте.

Контракт с 28-летним немцем заключен до 30 июня 2024 года. «Байер», по сведениям разных источников, заработает на трансфере от 15,5 до 20 миллионов евро.

В июле 2016 года леверкузенский клуб заплатил за Фолланда «Хоффенхайму» 20 млн. За четыре года в «Байере» Кевин забил 50 мячей и сделал 32 результативные передачи в 148 матчах.

Всего на его счету 247 игр, 77 голов и 62 ассиста в немецкой бундеслиге, а также 10 матчей и один забитый мяч в составе национальной сборной Германии.