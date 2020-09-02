«Реджина» отказалась заключать контракт с Рами, обвинив француза в неуважении клубу

Клуб итальянской серии B «Реджина» отказался от идеи заключить контракт с чемпионом мира 2018 года Адилем Рами.

Об этом в интервью Corriere dello Sport сообщил спортивный директор «Реджины» Массимо Таиби:

«Мы больше не заинтересованы в Рами. Все было согласовано: билеты, даты. Но недавно мне позвонил его агент и сказал, что у Рами какие-то проблемы, и он не сможет прилететь в Италию.

Мы общались с агентом до четырех часов утра, пытаясь найти решение. Но мы не собираемся ждать и решили прервать переговоры.

Никто не умер, будем искать дальше. Рами мог позвонить раньше. Он проявил неуважение к нашему клубу. Мы потеряли два месяца, но давайте двигаться дальше».