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02 сентября 13:47

Александр Бубнов: Главными конкурентами «Зенита» в чемпионате могут стать «Спартак» и ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Зенит» остается главным фаворитом на победу в российской премьер-лиге.

- Да, безусловно. «Зенит» укомплектован лучше всех, у него поставлена игра, есть возможности дополнительного усиления. Исходя из увиденного на старте, сказал бы, что главными конкурентами петербуржцев могут стать «Спартак» и ЦСКА. Армейцы прибавляют, демонстрируют качественный футбол, Влашич в хорошей форме, выстрелил Кучаев, вдобавок клуб существенно потратился на усиление, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что после шести туров российской премьер-лиги «Зенит» набрал 13 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице, уступая лидирующему в чемпионате «Спартаку» одно очко. ЦСКА с десятью очками занимает пятое место.

источник: Sportbox.ru
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