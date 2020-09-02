Александр Бубнов: Главными конкурентами «Зенита» в чемпионате могут стать «Спартак» и ЦСКА

- Да, безусловно. «Зенит» укомплектован лучше всех, у него поставлена игра, есть возможности дополнительного усиления. Исходя из увиденного на старте, сказал бы, что главными конкурентами петербуржцев могут стать «Спартак» и ЦСКА. Армейцы прибавляют, демонстрируют качественный футбол, Влашич в хорошей форме, выстрелил Кучаев, вдобавок клуб существенно потратился на усиление, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что после шести туров российской премьер-лиги «Зенит» набрал 13 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице, уступая лидирующему в чемпионате «Спартаку» одно очко. ЦСКА с десятью очками занимает пятое место.