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02 сентября 14:14
автор: Владислав Корегин

«Астон Вилла» является фаворитом в борьбе за Ромеро

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро может продолжить карьеру в другом клубе Английской Премьер-лиги.

Как сообщает The Athletic, «Астон Вилла» остается главным претендентом на 33-летнего аргентинца. Отмечается, что руководство «красных дьяволов» готово рассмотреть вариант с продажей игрока.

Также не исключается вариант, при котором голкипер может быть включен в сделку по переходу капитана бирмингемцев Джек Грилиша.

Помимо «Астон Виллы», футболист входит в сферу интересов «Эвертона».

Ромеро выступает за «МЮ» с июля 2015 года. В общей сложности он провел за клуб 61 матч, пропустил 27 голов и 39 раз отстоял на ноль. Его контракт рассчитан до конца июня 2021-го.

В составе сборной Аргентины голкипер отыграл 96 игр.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,8 миллионов евро.

источник: The Athletic
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