«Астон Вилла» является фаворитом в борьбе за Ромеро

Как сообщает The Athletic, «Астон Вилла» остается главным претендентом на 33-летнего аргентинца. Отмечается, что руководство «красных дьяволов» готово рассмотреть вариант с продажей игрока.

Также не исключается вариант, при котором голкипер может быть включен в сделку по переходу капитана бирмингемцев Джек Грилиша.

Помимо «Астон Виллы», футболист входит в сферу интересов «Эвертона».

Ромеро выступает за «МЮ» с июля 2015 года. В общей сложности он провел за клуб 61 матч, пропустил 27 голов и 39 раз отстоял на ноль. Его контракт рассчитан до конца июня 2021-го.

В составе сборной Аргентины голкипер отыграл 96 игр.