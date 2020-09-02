«Сочи» пополнился полузащитником «Крыльев Советов» Пруцевым

По информации источника, сочинская команда заплатила за 20-летнего россиянина сумму отступных, прописанную в контракте с самарцами.

– Хочу пожелать «Крыльям» удачи и возвращения в РПЛ по окончании этого сезона. Я принял решение продолжить свою карьеру в «Сочи» в своем родном Краснодарском крае. Это мой выбор, и я благодарен клубу за то, что они пошли мне навстречу, – сказал Пруцев.

Пруцев является воспитанником академии «Чертаново». В «Крылья Советов» он перешел в августе этого года за 650 тысяч евро. В новом сезоне он успел принять участие в семи матчах, отметившись одним ассистом.

На данный момент, «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.