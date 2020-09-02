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02 сентября 15:47
автор: Владислав Корегин

«Атлетико» рассчитывает приобрести защитника «Хетафе» Оливеру

Левый защитник «Хетафе» Матиас Оливера может сменить клуб перед началом нового сезона.

Как сообщает El Mundo Deportivo, руководство «Атлетико» хочет усилить левый фланг обороны 22-летним уругвайцем. Таким образом, игрок составит конкуренцию Ренану Лоди в борьбе за место в основном составе команды.

Также отмечается, что в сделку между клубами будет включен форвард мадридцев Виктор Мольехо – речь идет об аренде на сезон.

Оливера выступает за «Хетафе» с августа 2017 года. В сезоне-2019/20 он сыграл в 29 матчах, отдав три ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,6 миллионов евро.

источник: El Mundo Deportivo
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