«Атлетико» рассчитывает приобрести защитника «Хетафе» Оливеру

Как сообщает El Mundo Deportivo, руководство «Атлетико» хочет усилить левый фланг обороны 22-летним уругвайцем. Таким образом, игрок составит конкуренцию Ренану Лоди в борьбе за место в основном составе команды.

Также отмечается, что в сделку между клубами будет включен форвард мадридцев Виктор Мольехо – речь идет об аренде на сезон.

Оливера выступает за «Хетафе» с августа 2017 года. В сезоне-2019/20 он сыграл в 29 матчах, отдав три ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,6 миллионов евро.