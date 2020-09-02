«Вест Бромвич» составит конкуренцию «Лидсу» в борьбе за Батшуайи

Как утверждает Football Insider, новичок АПЛ «Вест Бромвич» планирует усилить атакующую линию команды и считает 26-летнего бельгийца одним из кандидатов на трансфер.

Сам игрок не против сменить клуб после того, как в состав «синих» перешел еще один форвард – Тимо Вернер.

Руководство «аристократов» намерено выручить за своего игрока 25 миллионов фунтов. Отмечается, что за ситуацией вокруг футболиста следит «Лидс».

Батшуайи выступает за «Челси» с лета 2016 года. В минувшем сезоне он принял участие в 25 матчах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 14 миллионов евро.