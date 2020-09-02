«Ливерпуль» рассматривает защитника «Селтика» Айера в качестве замены Ловрену

По информации источника, в трансфере 22-летнего норвежца заинтересован лично главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп.

Таким образом, игрок может стать заменой Деяна Ловрена, перешедшего в «Зенит» за 12 миллионов евро. Помимо защитника шотландцев, руководство «Ливерпуля» рассматривает на усиление обороны еще одного футболиста, фамилия которого пока не сообщается.

Айер перешел в «Селтик» в июле 2016 года. В общей сложности он провел 134 матча, забил пять голов и отдал четыре ассиста. Его контракт с командой рассчитан до конца мая 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает Айера в четыре миллиона евро.