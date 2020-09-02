Станиславу Черчесову – 57!

Сегодня главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову исполнилось 57 лет.

Редакция газеты «Советский спорт» от всей души поздравляет Станислава Саламовича с днем рождения и желает ему новых достижений на тренерском поприще, а национальной команде – успешного выступления в Лиге наций УЕФА и на предстоящем чемпионате Европы.

Напомним, что Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018 году, а также завоевала право выступить в финальном турнире Евро-2020.

В качестве голкипера Черчесов по два раза выиграл чемпионат СССР и чемпионат России вместе с московским «Спартаком», а также защищал ворота владикавказского «Спартака», «Локомотива», дрезденского «Динамо» и «Тироля». В его активе 49 матчей за национальные сборные СССР, СНГ и России.

В прошлом Станислав Саламович тренировал австрийские клубы «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль», а также московский «Спартак», «Жемчужину-Сочи», «Терек», «Амкар» и московское «Динамо». В сезоне-2015/16 варшавская «Легия» под его руководством выиграла чемпионат Польши.