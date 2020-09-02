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02 сентября 17:10
автор: Виктор Шарафудинов

Ростислав Мурзагулов: Штраф где-то заслужил, но проблемы судейства никуда не делись

Глава попечительского совета «Уфы» заплатит 150 тысяч рублей за то, что критиковал судей.

Ростислав Мурзагулов прокомментировал решение Комитета по этике РФС оштрафовать его на 150 тысяч рублей за высказывания после матча «Уфа» – «Ростов» (0:1, 23 августа).

«Конечно, я заплачу штраф. Наверное, я его где-то заслужил, потому что высказался достаточно резко. Наверное, есть много хороших людей, которых я этим высказыванием обидел. Это одна часть истории, а другая заключается в том, что проблемы судейства никуда не делись», – цитирует слова Мурзагулова ТАСС.

После домашнего поражения от «Ростова» руководитель «Уфы» раскритиковал работу главного арбитра Михаила Вилкова, а также заявил о том, что команда готова сняться с чемпионата.

источник: ТАСС
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