Ростислав Мурзагулов: Штраф где-то заслужил, но проблемы судейства никуда не делись

Ростислав Мурзагулов прокомментировал решение Комитета по этике РФС оштрафовать его на 150 тысяч рублей за высказывания после матча «Уфа» – «Ростов» (0:1, 23 августа).

«Конечно, я заплачу штраф. Наверное, я его где-то заслужил, потому что высказался достаточно резко. Наверное, есть много хороших людей, которых я этим высказыванием обидел. Это одна часть истории, а другая заключается в том, что проблемы судейства никуда не делись», – цитирует слова Мурзагулова ТАСС.

После домашнего поражения от «Ростова» руководитель «Уфы» раскритиковал работу главного арбитра Михаила Вилкова, а также заявил о том, что команда готова сняться с чемпионата.