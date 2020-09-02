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02 сентября 17:20
автор: Виктор Шарафудинов

Семака обманули мошенники, выманив крупную сумму

О произошедшем рассказала жена главного тренера «Зенита».

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала о том, как мошенники выманили у ее супруга крупную денежную сумму.

«Не так давно мой муж получил сообщение по What’s App от бывшего партнера по команде, – написала Анна Семак в инстаграме. – Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно. Текст был такой: «Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твое доброе сердце – одна надежда на тебя».

Сергей перевел крупную сумму, абонент его заблокировал.

Слабослышащие и еле дышащие кошечки, легендарный Паша, отважно спасающий зверей у обочины, сборы, на которые есть всего три дня, стучимся во все двери. Как только просишь документы начинается заминка, но иногда и документы наготове – подделать бумаги ничего не стоит.

В настоящее время существует множество благотворительных организаций, фондов, берущих под свое крыло тех, кто оказался в беде. Они проверяют документы, встречаются с родителями, публикуют подробные отчеты и выступают гарантом безопасности. Хочется помогать там, где все прозрачно и по-честному.

Расскажите о мошеннических схемах, в которые попадали вы. Предупредите других об опасности и будьте бдительны».

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Почему я игнорирую призывы о помощи. Вчера произошёл вопиющий случай. Ваня дрожащими руками передал мне телефон. Мама его друга опубликовала пост, из которого было ясно, что 1 сентября мальчик попал под машину. Описание травм страшное, на операцию по спасению жизни срочно требовалось 500.000 рублей. Если что-то и смутило меня в тексте, зная Яну лично, я списала это на состояние шока от внезапно нахлынувшего горя. Пока разбиралась с переводом, Ваня отправил Яне сообщение в мессенджере, и она тут же ответила, что аккаунт взломали, все ложь. Естественно, друзья незамедлительно откликнулись, начали переводить деньги, а о том, что она почувствовала, когда ее ребёнка использовали в преступной схеме, говорить излишне. Скрин поста в карусели. Теперь немного о методах воздействия мошенников. Первое правило - срочность. Второе - манипуляции - «Я все верну, стою на коленях!», «Здравствуйте, я инвалид!» - из позиции жертвы просить можно все, что угодно. Не так давно мой муж получил сообщение по What’s App от бывшего партнера по команде. Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно. Текст был такой: «Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твоё доброе сердце - одна надежда на тебя.» Сергей перевёл крупную сумму, абонент его заблокировал. Слабослышащие и еле дышащие кошечки, легендарный Паша, отважно спасающий зверей у обочины, сборы, на которые есть всего три дня, стучимся во все двери. Как только просишь документы начинается заминка, но иногда и документы наготове - подделать бумаги ничего не стоит. В настоящее время существует множество благотворительных организаций, фондов, берущих под своё крыло тех, кто оказался в беде. Они проверяют документы, встречаются с родителями, публикуют подробные отчеты и выступают гарантом безопасности. Хочется помогать там, где все прозрачно и по-честному. Расскажите о мошеннических схемах, в которые попадали вы. Предупредите других об опасности и будьте бдительны.

Публикация от Anna Semak (@annas_secret_garden)

источник: Instagram
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