Семака обманули мошенники, выманив крупную сумму

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала о том, как мошенники выманили у ее супруга крупную денежную сумму.

«Не так давно мой муж получил сообщение по What’s App от бывшего партнера по команде, – написала Анна Семак в инстаграме. – Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно. Текст был такой: «Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твое доброе сердце – одна надежда на тебя».

Сергей перевел крупную сумму, абонент его заблокировал.

Слабослышащие и еле дышащие кошечки, легендарный Паша, отважно спасающий зверей у обочины, сборы, на которые есть всего три дня, стучимся во все двери. Как только просишь документы начинается заминка, но иногда и документы наготове – подделать бумаги ничего не стоит.

В настоящее время существует множество благотворительных организаций, фондов, берущих под свое крыло тех, кто оказался в беде. Они проверяют документы, встречаются с родителями, публикуют подробные отчеты и выступают гарантом безопасности. Хочется помогать там, где все прозрачно и по-честному.