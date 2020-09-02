«Верона» выкупила у «Дженоа» защитника Гюнтера

Веронский клуб заплатил за 26-летнего немца два миллиона евро и подписала с ним трехлетнее соглашение.
Отметим, что минувший сезон Гюнтер провел в «Вероне» на правах аренды из «Дженоа» – на его счету 33 матча, в которых он заработал семь желтых карточек.
Ранее защитник выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Галатасарай». Он является двукратным чемпионом Турции (2014/15, 2017/18), а также обладателем Кубка (2014-2016) и Суперкубка страны (2015/16)..
UFFICIALE ✍️— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) September 2, 2020
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Koray #Günter è gialloblù sino al 2023
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