«Верона» выкупила у «Дженоа» защитника Гюнтера

Веронский клуб заплатил за 26-летнего немца два миллиона евро и подписала с ним трехлетнее соглашение.

Отметим, что минувший сезон Гюнтер провел в «Вероне» на правах аренды из «Дженоа» – на его счету 33 матча, в которых он заработал семь желтых карточек.

Ранее защитник выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Галатасарай». Он является двукратным чемпионом Турции (2014/15, 2017/18), а также обладателем Кубка (2014-2016) и Суперкубка страны (2015/16)..