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02 сентября 17:37
автор: Виктор Шарафудинов

«Уфа» предлагает создать третейский суд для оценки работы арбитров

С момента начала сезона уфимский клуб и московский «Спартак» угрожали сняться с чемпионата, возмущаясь судейскими ошибками.

Председатель совета директоров ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов предложил создать третейский суд для оценки работы российских арбитров.

«Мы предлагаем создать некое подобие третейского суда, соберем людей, мнение которых не вызывает ни у кого сомнений, – цитирует слова Мурзагулова ТАСС. – Пусть они разбирают эпизоды или, хотя бы, дают оценку. Есть такие суды в разных отраслях, пусть у нас тоже будет.

Пусть люди, чье мнение не вызывает сомнений в неангажированности, высказываются и это служит основанием хотя бы для дискуссии. Сейчас мы говорим одно, нам говорят другое, и правыми по букве закона оказываются те, кто нас судит, потому что они определяют эту букву. И эта проблема никуда не исчезает

В прошлом сезоне мы у «Зенита» отобрали четыре очка из шести, хотя понятно, что разница по бюджету в десяток, а то и полтора десятка раз. Это произошло, потому что уровень сравнялся и все зависит от каких-то мелочей. Спасибо «Зениту», значит, они играли в абсолютно честную игру, которая называется футбол.

Раз экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС не слышат, значит, ее мнение не является таким третейским судом; давайте вместе его создавать. Кто может в него войти? Это надо обсуждать, я просто идею выдвинул, я не самый большой специалист в организации футбольных и дисциплинарных дел, но у нас такие специалисты есть, в первую очередь в медиа».

Мурзагулов был оштрафован Комитетом по этике РФС на 150 тысяч рублей за то, что раскритиковал арбитра Михаила Вилкова после матча четвертого тура чемпионата России «Уфа» – «Ростов» (0:1, 23 августа).

источник: ТАСС
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