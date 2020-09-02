Акинфеев – Черчесову: С днем рождения, Саламыч! Здоровья и удачи (фото)

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал запись в соцсети, посвященную главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«С днем рождения, Саламыч! Здоровья и удачи в ближайших матчах», – написал капитан москвичей в своем Instagram, выложив следующее фото:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Акинфеев | Igor Akinfeev (@igor_igor_akinfeev) 2 Сен 2020 в 4:40 PDT

Напомним, Черчесов работает у руля сборной России с 2016 года. Под его руководством команда добралась до четвертьфинала ЧМ-2018. Также он вывел коллектив на Евро-2020, который пройдет в 2021 году.