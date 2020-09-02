Донни ван де Бек: В «МЮ» собраны лучшие полузащитники мира. Я лишь могу учиться у них

Новичок «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек дал комментарий клубной пресс-службе после перехода из амстердамского «Аякса».

«Я присоединился к клубу с удивительной историей. Это невероятно. Хочу поблагодарить «Аякс». Там я стал сильнее, но сейчас настало время сделать следующий шаг.

С нетерпением жду дебютного матча на «Олд Траффорд». Мне говорили, какая там атмосфера. Хочу испытать эти эмоции.

В «МЮ» собраны лучшие полузащитники мира. Я лишь могу учиться у них», – сказал 23-летний голландец.

По информации СМИ, трансфер полузащитника обошелся «Юнайтед» в 40 млн евро.