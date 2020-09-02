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02 сентября 20:23
автор: Владислав Корегин

Оле-Гуннар Сульшер: Трансфер ван де Бека усилит глубину состава «МЮ» в линии полузащиты

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер – о переходе полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека в его команду.

– Донни обладает всеми игровыми навыками, необходимыми для того, чтобы добиться успеха в «МЮ». Его способность хорошо видеть поле и читать игру действительно дополнит нашу полузащиту. Его появление в команде усилит глубину состава в средней линии. Выступления Донни в чемпионате Голландии и еврокубках были отличными в последние годы, и мы все с нетерпением ждем возможности поработать с ним, – цитирует Сульшера пресс-служба манчестерского клуба.

Согласно порталу Transfermarkt «МЮ» заплатил за 23-летнего ван де Бека 39 миллионов евро и подписал с ним пятилетний контракт.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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