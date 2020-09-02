Тони Кроос: Думаю, Месси отправится в «Манчестер Сити»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о текущем положении Лионеля Месси.

Капитан «Барселоны» хочет покинуть команду. Он уже отправил официальный запрос и отказался приезжать в расположение команды.

«Я бы исключил его переход в «Реал». Как говорят в Испании, для этого нужны яйца.

Куда он отправится? Думаю, в «Манчестер Сити». Не могу сказать, что это плохо для «Реала». «Барселона» потеряет свое главное оружие», – сказал хавбек «сливочных» в подкасте Einfach mal Luppen.

По информации СМИ, «Барселона» готова отпустить 33-летнего аргентинца за 700 млн евро.