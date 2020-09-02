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02 сентября 21:29
автор: Артур Гичунцев

Андрей Канчельскис: Слабость по-прежнему присутствует, за эти дни потерял порядка пяти килограммов

Ранее стало известно, что российский специалист заболел коронавирусом.

Главный тренер узбекского «Навбахора» Андрей Канчельскис рассказал о своем состоянии, отметив, что в ближайшее время пройдет дополнительное обследование в Ташкенте.

«Постепенно прихожу в себя, чувствую себя лучше, появились уже аппетит, голос, организм выздоравливает. Главное – нет температуры, недавно измерил – 36,9, первые дни держалась за 37, не очень комфортно себя чувствовал.

Сейчас нахожусь в гостинице в Ташкенте, завтра собираюсь сделать полное обследование, сдам все анализы. Если все будет нормально, поеду в Наманган, а если нет, наверное, будет госпитализация, но до этого, думаю, не дойдет.

Слабость по-прежнему присутствует, все-таки за эти дни потерял порядка пяти килограммов, но так и должно быть, наверное, после любого заболевания. Те игроки, которые заболели вместе со мной, находятся сейчас в Намангане, сдают повторные анализы. Сказали, что три футболиста выздоровели. Сейчас как раз перерыв в чемпионате, надеемся, скоро поправятся и остальные», – цитирует 51-летнего Канчельскиса ТАСС.

источник: ТАСС
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