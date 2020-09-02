«Ньюкасл» планирует подписать бывшего вингера «Борнмута» Фрейзера

По информации The Times, перед началом нового сезона руководство «сорок» планирует усилить фланги атаки и считает 26-летнего шотландца отличным кандидатом на трансфер.
Напомним, что Фрейзер на протяжении последних семи лет выступал в «Борнмуте» – в общей сложности он провел за клуб 208 матчей, забил 24 гола и отдал 33 ассиста.
В составе сборной Шотландии игрок принял участие в 11 встречах (1 гол).
«Ньюкасл» завершил минувший сезон на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка.
источник: The Times