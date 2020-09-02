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02 сентября 22:30
автор: Артур Гичунцев

Рамос – о положении Месси: Не знаю, где он окажется. «Реал» это не волнует

Ранее сообщалось, что аргентинец договорился о переходе в «Манчестер Сити».

Капитан «Реала» Серхио Рамос высказался о возможном отъезде Лионеля Месси.

«Мы вообще не интересуемся его судьбой. Нас это не волнует. Я не знаю, где он окажется. У Месси есть право выбора.

С другой стороны, я не буду скрывать того факта, что он является важной частью чемпионата Испании, а его присутствие добавляет зрелищности эль-класико», – цитирует Рамоса Marca.

33-летний форвард отправил факс в офис «Барселоны» с просьбой отпустить его этим летом. Также он не приехал в расположение команды для предсезонной подготовки.

По информации СМИ, форвард решил покинуть «Камп Ноу» после разговора с новым тренером Рональдом Куманом.

источник: «Советский спорт»
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