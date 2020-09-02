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02 сентября 22:49
автор: Артур Гичунцев

Миранчук представлен в качестве игрока «Аталанты» (фото)

Ранее сообщалось, что он подпишет пятилетний контракт.

В сети появились фотографии с презентации Алексея Миранчука в качестве полузащитника «Аталанты».

Судя по всему, 24-летний хавбек будет выступать за новую команду под номером 59.

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Публикация от Atalanta Bergamo (@atalanta.dea.1907)

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Публикация от Filippo Davide Di Santo (@filidavi_disax)

Напомним, российский футболист был куплен у московского «Локомотива» за 14,50 млн евро.

В составе железнодорожников Миранчук провел 228 матчей, забил 43 гола и отдал 45 ассистов. Вместе с клубом он стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка страны и победителем Суперкубка.

источник: «Советский спорт»
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