Миранчук представлен в качестве игрока «Аталанты» (фото)

В сети появились фотографии с презентации Алексея Миранчука в качестве полузащитника «Аталанты».
Судя по всему, 24-летний хавбек будет выступать за новую команду под номером 59.
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Напомним, российский футболист был куплен у московского «Локомотива» за 14,50 млн евро.
В составе железнодорожников Миранчук провел 228 матчей, забил 43 гола и отдал 45 ассистов. Вместе с клубом он стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка страны и победителем Суперкубка.
источник: «Советский спорт»