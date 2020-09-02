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02 сентября 23:25
автор: Артур Гичунцев

Кристиян Бистрович: Не верю, что ЦСКА продаст Влашича сейчас

Ранее сообщалось, что хавбек получил предложения от «Наполи» и «Вест Бромвича».

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович оценил вероятность ухода хорватского хавбека Николы Влашича.

«Многие СМИ пишут всевозможные вещи, но половина из них – неправда. В прошлом году он подписал пятилетний контракт, и я не верю, что сейчас клуб его продаст», – цитирует Бистровича Bobsoccer.

22-летний Влашич был арендован армейцами у «Эвертона». Он отыграл сезон за ЦСКА, а в 2019 году был выкуплен за 15,7 млн евро.

В минувшей компании на его счету 38 матчей, 13 голов и семь ассистов.

источник: Bobsoccer
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