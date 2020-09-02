Гарет Бэйл: Готов рассмотреть предложение из АПЛ

Форвард «Реала» Гарет Бэйл сообщил о желании сменить клубную прописку. По его словам, он готов уйти в любой момент, однако, в руководстве не поддерживают эту идею.

«Я пытался уйти несколько раз, однако, клуб игнорировал мои просьбы. Не считаю себя старым. Мне 31 год. Я по-прежнему мотивирован, поэтому хочу принять новый вызов.

Готов рассмотреть предложение из АПЛ, но все зависит от руководства. Я лишь могу выполнять требования по контракту. Честно говоря, клуб просто осложняет ситуацию», – цитирует Бэйла Sky Sports.

Напомним, валлиец выступал в АПЛ за «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», после чего был продан в Мадрид за 101 млн евро.

В минувшем сезоне чемпионата Испании он провел 16 матчей, забил два гола и отдал два голевых паса.