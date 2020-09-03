Деян Ловрен: Переход в «Зенит» – это не шаг назад

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о переезде в питерский клуб. Он считает, что в команде Сергея Семака сможет вернуться на высокий уровень.

«Я провел великолепное время на «Энфилде». Конечно, мне было грустно, но я такой человек, который привык доказывать свою состоятельность. Переход в «Зенит» – это не шаг назад. Здесь я смогу выступать на высоком уровне», – цитирует хорватского футболиста газета L’Equipe.

Напомним, в 2014 году «Ливерпуль» заплатил за Ловрена 25,3 млн евро «Саутгемптону». В составе «красных» он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионом Англии, отыграв 185 матчей.