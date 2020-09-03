Президент «Брешии»: Тонали сошел с ума, когда услышал о предложении от «Милана»

Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали близок к переходу в «Милан».

«Как только «Милан» проявил интерес, то Тонали не захотел даже рассматривать другие варианты. Интерес к нему проявляли «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», но парень влюблен в «Милан» и сошел с ума, когда услышал о предложении от них, он болеет за «Милан», - цитирует Football Italia президента «Брешии» Массимо Челлино.

В минувшем сезоне 20-летний полузащитник провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач. Контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.

Тонали провел три матча в составе сборной Италии.