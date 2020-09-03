ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 сентября 08:04
автор: Юрий Нечаев

Фолланд - после перехода в «Монако»: Рад присоединиться к клубу с такой богатой историей

Контракт заключен на четыре года.

Новобранец «Монако» Кевин Фолланд поделился эмоциями после перехода в французский клуб.

«Я хочу поблагодарить руководство «Монако» за оказанное доверие. Рад перейти в клуб с богатой историей и большими амбициями. С нетерпением жду, когда смогу присоединиться к новым партнерам и начать работать на благо команды», — цитирует пресс-служба клуба Фолланда.

Напомним, в июле 2016 года леверкузенский «Байер» заплатил за нападающего «Хоффенхайму» 20 млн евро. За четыре года в «Байере» Кевин забил 50 мячей и сделал 32 результативные передачи в 148 матчах.

Всего на счету 28-летнего Фолланда 247 игр, 77 голов и 62 результативные передачи в немецкой бундеслиге, а также 10 матчей и один забитый мяч в составе национальной сборной Германии.

источник: ФК «Монако»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ибрагимович продолжит выступать за "Милан""Тампа" стала полуфиналисткой плей-офф НХЛЯпонская Honda осенью начнет продажи нового субкомпактного электромобиляМедсестры массово разделись в знак протестаЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаВывалившийся бюст Седоковой возмутил Сеть
Фолланд - после перехода в «Монако»: Рад присоединиться к клубу с такой богатой историей
Контракт заключен на четыре года.
03.09.2020 08:04
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Президент «Брешии»: Тонали сошел с ума, когда услышал о предложении от «Милана»
Команды серии А продолжают подготовку к новому сезону.
03.09.2020 06:44
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Сборная России – Миранчуку: Удачи в чемпионате Италии (фото)
24-летний полузащитник продолжит карьеру в «Аталанте».
03.09.2020 01:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«В ожидании Суареса». Маркизио намекнул на переход уругвайца в «Ювентус»
Ранее сообщалось, что он подпишет трехлетний контракт с зарплатой 10 млн евро за сезон.
03.09.2020 01:29
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Президент «Наполи»: Мы готовы продать Кулибали и Милика
В минувшем сезоне они помогли команде выиграть Кубок Италии.
03.09.2020 01:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Отец Месси: Сын не останется в «Барселоне»
Ранее сообщалось, что клуб отказался снижать отступные за игрока.
03.09.2020 00:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Деян Ловрен: Переход в «Зенит» – это не шаг назад
31-летний футболист был куплен у «Ливерпуля» за 12 млн евро.
03.09.2020 00:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Гарет Бэйл: Готов рассмотреть предложение из АПЛ
Валлиец хочет покинуть Испанию.
02.09.2020 23:43
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Кристиян Бистрович: Не верю, что ЦСКА продаст Влашича сейчас
Ранее сообщалось, что хавбек получил предложения от «Наполи» и «Вест Бромвича».
02.09.2020 23:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Отец Месси не смог убедить «Барселону» снизить сумму отступных
Каталонцы настроены серьезно.
02.09.2020 23:10
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика