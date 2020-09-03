Фолланд - после перехода в «Монако»: Рад присоединиться к клубу с такой богатой историей

Новобранец «Монако» Кевин Фолланд поделился эмоциями после перехода в французский клуб.

«Я хочу поблагодарить руководство «Монако» за оказанное доверие. Рад перейти в клуб с богатой историей и большими амбициями. С нетерпением жду, когда смогу присоединиться к новым партнерам и начать работать на благо команды», — цитирует пресс-служба клуба Фолланда.

Напомним, в июле 2016 года леверкузенский «Байер» заплатил за нападающего «Хоффенхайму» 20 млн евро. За четыре года в «Байере» Кевин забил 50 мячей и сделал 32 результативные передачи в 148 матчах.

Всего на счету 28-летнего Фолланда 247 игр, 77 голов и 62 результативные передачи в немецкой бундеслиге, а также 10 матчей и один забитый мяч в составе национальной сборной Германии.