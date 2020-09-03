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03 сентября 09:36
автор: Юрий Нечаев

Гол Влашича в ворота «Зенита» признан лучшим в РПЛ в августе (видео)

Чемпионат России взял паузу на матчи национальных сборных.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал автором лучшего гола в РПЛ в августе.

В матче третьего тура серб точным дальним ударом поразил ворота «Зенита» (1:2).

За гол Влашича проголосовали эксперты телеканала «Матч Премьер» и болельщики, а представители РПЛ назвали лучшим мяч бывшего полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в ворота «Краснодара».

Напомним, после шести сыгранных туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Спартак» с 14 очками. Следом расположились «Зенит» (13) и «Сочи» (12).

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