Гол Влашича в ворота «Зенита» признан лучшим в РПЛ в августе (видео)

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал автором лучшего гола в РПЛ в августе.

В матче третьего тура серб точным дальним ударом поразил ворота «Зенита» (1:2).

⚽ Пушечный удар Николы Влашича в матче #ЗенитЦСКА стал лучшим голом августа



📊 За гол Николы проголосовали эксперты Матч Премьер и болельщики, представители РПЛ назвали лучшим гол Алексея Миранчука#ТинькоффРПЛ #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/2Tr2LfXyif — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 3, 2020

За гол Влашича проголосовали эксперты телеканала «Матч Премьер» и болельщики, а представители РПЛ назвали лучшим мяч бывшего полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в ворота «Краснодара».