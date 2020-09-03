Главный тренер сборной Сербии: У россиян есть игроки, способные заменить Головина и Миранчука

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович поделился ожиданиями от предстоящего матча против команды России в рамках Лиги наций.

«Это очень хорошая команда, которая продемонстрировала свою силу на чемпионате мира. У сборной России прекрасное взаимопонимание, единство, опыт. Это одна из сильнейших сборных на данный момент.

Отсутствие Головина и Миранчука? Это отличные футболисты, и им их, безусловно, будет сильно не хватать. Однако в составе сборной России много хороших игроков, которые могут их заменить», — цитирует Тумбаковича пресс-служба УЕФА.

Напомним, 3 сентября стартует новый розыгрыш Лиги наций. В 21:45 по московскому времени в Москве, на стадионе «Динамо», сборная России встретится с командой Сербии.

Коллектив Станислава Черчесова не сможет рассчитывать на помощь полузащитника «Монако» Александра Головина и Алексея Миранчука, перешедшего из «Локомотива» в «Аталанту», получивших травмы в матчах за свои клубы.