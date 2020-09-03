Все представители сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус

Все футболисты, тренерский штаб и персонал сборной России прошли второе тестирование на коронавирус.

Все тесты показали отрицательный результат, сообщает пресс-служба команды.

По итогам уже второго тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России согласно требованиям УЕФА, все результаты отрицательные. Команда в полном составе продолжает подготовку к матчу с Сербией. — Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2020

Команда в полном составе продолжает подготовку к матчу с Сербией.