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03 сентября 09:54
автор: Юрий Нечаев

Все представители сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус

Команда продолжает подготовку к матчу с сербами.

Все футболисты, тренерский штаб и персонал сборной России прошли второе тестирование на коронавирус.

Все тесты показали отрицательный результат, сообщает пресс-служба команды.

Команда в полном составе продолжает подготовку к матчу с Сербией.

Напомним, 3 сентября стартует новый розыгрыш Лиги наций. В 21:45 по московскому времени в Москве, на стадионе «Динамо», сборная России встретится с командой Сербии.

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