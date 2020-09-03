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Тедеско назван лучшим тренером РПЛ в августе
03 сентября 10:18
автор: Юрий Нечаев
автор фото: ФК «Спартак». На фото: Доменико Тедеско

Тедеско назван лучшим тренером РПЛ в августе

Чемпионат России взял паузу на матчи национальных сборных.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признан лучшим тренером РПЛ по итогам августа.

За немецкого специалиста единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты телеканала «Матч Премьер» и болельщики, сообщает пресс-служба Лиги.

Напомним, в стартовавшем в августе чемпионате России «Спартак» одержал четыре победы и дважды сыграл вничью. Красно-белые возглавляют турнирную таблицу с 14 очками. Следом расположились «Зенит» (13) и «Сочи» (12).

В седьмом туре «Спартак» сыграет в гостях против ЦСКА.

источник: РПЛ
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