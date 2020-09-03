Тедеско назван лучшим тренером РПЛ в августе

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признан лучшим тренером РПЛ по итогам августа.

За немецкого специалиста единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты телеканала «Матч Премьер» и болельщики, сообщает пресс-служба Лиги.

😎 Доменико Тедеско – лучший тренер #ТинькоффРПЛ в августе



🔴⚪️ За наставника «Спартака» единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты Матч Премьер и болельщики#ТренерМесяца pic.twitter.com/BDBzHaOVpB — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 3, 2020

Напомним, в стартовавшем в августе чемпионате России «Спартак» одержал четыре победы и дважды сыграл вничью. Красно-белые возглавляют турнирную таблицу с 14 очками. Следом расположились «Зенит» (13) и «Сочи» (12).