Луис Энрике: Германия будет одним из фаворитов Евро, но Испания собирается выиграть чемпионат Европы

Накануне матча первого тура Лиги наций УЕФА Германия – Испания главный тренер испанской сборной Луис Энрике назвал соперника одним из главных фаворитов предстоящего чемпионата Европы, но в то же время пообещал выиграть турнир.

«Наша цель – побеждать в каждой игре и набирать очки, – цитирует пресс-конференцию Луиса Энрике официальный сайт УЕФА. – Я этого хочу и пытаюсь донести это до футболистов, чтобы они думали так же. Германия – мощная и первоклассная команда. Они будут одними из фаворитов на чемпионате Европы, но мы собираемся его выиграть».

Матч Германия – Испания состоится в Штутгарте сегодня 3 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля следующего года. УЕФА пришлось перенести турнир из-за пандемии коронавируса.