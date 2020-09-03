Месси может остаться в «Барселоне» еще на один сезон

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может остаться в каталонском клубе еще на один год.

Как сообщает журналист аргентинского издания TyC Sports Мартин Аревало, высока вероятность того, что аргентинец отработает контракт с сине-гранатовыми до конца. По информации источника, решение может быть принято уже сегодня.

Напомним, ранее стало известно, что 33-летний форвард уведомил руководство клуба о том, что принял окончательное решение покинуть команду и намерен активировать пункт в контракте, согласно которому он может в одностороннем порядке разорвать соглашение в конце любого сезона.

Аргентинец является воспитанником «Барсы», за главную команду он дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.