В гостевых матчах Евро-2020 сборная России сыграет в белых футболках (фото)

Портал Footy Headlines продемонстрировал фотографии гостевой формы сборной России на чемпионат Европы-2020.

Футболка выполнена в белом цвете с красной и синей полосами на груди и рукавах. На воротнике и плечах - красные полосы.

Синие шорты с белыми полосами по бокам дополняются бело-красными гетрами.

Отметим, что официальная презентация экипировки должна состояться в марте 2021 года.

Напомним, что на групповом этапе Евро-2020 12 июня 2021 года сборная России сыграет с командой Бельгии, 16 июня - с командой Финляндии и 21 июня - с соперниками из Дании.