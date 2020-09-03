Кучаев признан лучшим игроком РПЛ в августе

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев признан лучшим игроком РПЛ по итогам августа.

За армейца проголосовали эксперты РПЛ и болельщики. Представители телеканала «Матч Премьер» отдали свой голос за Кристиана Нобоа из «Сочи», сообщает пресс-служба Лиги.

Константин Кучаев стал лучшим игроком августа в #ТинькоффРПЛ 🏆



📊 За игрока ЦСКА проголосовали эксперты РПЛ и болельщики. Представители Матч Премьер отдали свой голос за Кристиана Нобоа#ИгрокМесяца pic.twitter.com/Q9CbDLT61t — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 3, 2020

В шести матчах нового сезона Кучаев забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. ЦСКА с 10 очками расположился на пятой строчке в турнирной таблице.