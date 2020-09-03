В Осинниках построено новое футбольное поле на солидарные выплаты от продажи Головина в «Монако»

В городе Осинники (Кемеровская область) построено первое мини-футбольное поле с искусственным покрытием.

РФС сообщает, что часть средств на возведение объекта составили солидарные выплаты за переход полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако».

РФС помог построить в Осинниках новое футбольное поле. Часть средств на возведение объекта – солидарные выплаты «Монако» за Александра Головина. Это первое в городе мини-футбольное поле с искусственным покрытием. pic.twitter.com/1jeokawIVu — РФС (@rfsruofficial) September 3, 2020

Футболист тренировался в ДЮСШ г. Осинники и участвовал в турнирах за команду школы.